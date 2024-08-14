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«Динамо» — «Динамо» Махачкала: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Динамо» сыграет с «Динамо» Махачкала в матче Кубке России 14 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Константин Тюкавин (ФК «Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Московское «Динамо» и махачкалинское «Динамо» в матче группы А пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 14 августа. Игра состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня Кубка России. За ключевыми событиями встречи «Динамо» — «Динамо» Махачкала можно следить в матч центре на нашем сайте. Трансляцию бесплатно в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 19.25 мск.

В первом туре Кубка России бело-голубые проиграли «Спартаку» (0:3), а махачкалинцы были сильнее «Крыльев Советов» (1:0).

Кубок России стартовал 30 июля 2024 и завершится 1 июня 2025.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
14 авг, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Динамо Мх

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Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
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