Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

29 мая, 23:44

На финал FONBET Кубка России продано 11 тысяч билетов

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

На финал FONBET Кубка России на данный момент продано 11 тысяч билетов, сообщает «РБ Спорт».

В финале турнира встретятся ЦСКА и «Краснодар». Игра пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Отмечается, что максимальная вместимость на этом матче — 55 тысяч болельщиков.

27 мая армейцы и «быки» провели матч в рамках 29-го тура РПЛ. Игра завершилась ничьей со счетом 0:0. В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает 2-е место (55 очков), «Краснодар» — шестое (47 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/na-final-kubka-rossii-prodano-11-ty-syach-biletov/
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Латвия впервые стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею
«Какой позор». Флаг США упал на землю во время гимна, когда рядом висело российское знамя
Международные силы безопасности НАТО атаковали сербов в Косово
BI сообщил, что Россия лишила Украину важного оружия
Российские военные взяли в плен у Белогоровки более 20 солдат ВСУ
Электронную очередь введут на границах РФ
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: FONBET Кубок России: финал ЦСКА — «Краснодар»
Пономарев заявил, что «Краснодар» является фаворитом суперфинала FONBET Кубка России
Полузащитник ЦСКА Кучаев: «Настрой на финал Кубка — все или ничего»
Быстров: «Для «Краснодара» самый главный матч в истории клуба будет 11 июня против ЦСКА в «Лужниках»
Полина Гагарина исполнит гимн России перед финалом FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар»
Полина Гагарина исполнит гимн страны перед финалом FONBET Кубка России
В суперфинале FONBET Кубка России в центре поля в начале шоу будет выставлен гигантский трофей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пономарев заявил, что «Краснодар» является фаворитом суперфинала FONBET Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости