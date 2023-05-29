На финал FONBET Кубка России продано 11 тысяч билетов

На финал FONBET Кубка России на данный момент продано 11 тысяч билетов, сообщает «РБ Спорт».

В финале турнира встретятся ЦСКА и «Краснодар». Игра пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Отмечается, что максимальная вместимость на этом матче — 55 тысяч болельщиков.

27 мая армейцы и «быки» провели матч в рамках 29-го тура РПЛ. Игра завершилась ничьей со счетом 0:0. В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает 2-е место (55 очков), «Краснодар» — шестое (47 очков).