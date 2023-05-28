Пономарев заявил, что «Краснодар» является фаворитом суперфинала FONBET Кубка России

Бывший форвард ЦСКА Владимир Пономарев высказался о предстоящем суперфинале FONBET Кубка России между армейцами и «Краснодаром».

«С кубковым финалом тоже будет большая проблема, потому что «Краснодар» понял, что с ЦСКА можно играть. И играть в уверенный футбол. «Краснодар» — неплохая команда с интересными футболистами, они бегут, комбинируют, иностранцы у них хорошие. Нигерийцы быстры, сильны, могут и умеют забивать, способны разыгрывать мяч в штрафной площадке. Так что у ЦСКА могут возникнуть проблемы. Давно «Краснодар» не играл в финале, терять им особо нечего, поэтому на кураже могут сыграть и победить», — цитирует Пономарева «Газета.Ru».

Суперфинал Кубка России состоится 11 июня в «Лужниках». Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Ранее красно-синие и «быки» вничью сыграли в матче 29-го тура чемпионата России (0:0).