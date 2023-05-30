Кордоба будет готов к суперфиналу FONBET Кубка России

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба восстановился после травмы и сможет сыграть в матче за суперфинал FONBET Кубка России против ЦСКА, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Кордоба вернулся к тренировкам в общей группе команды. Он будет готов к суперфиналу.

Кордоба присоединился к «Краснодару» летом 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в 35 матчах, забил 19 мячей и сделал 10 голевых передач.

Суперфинал FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники», начало встречи — в 19.00 (мск).