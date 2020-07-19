«Мы чемпионы!» Фанаты «Зенита» подготовили перформанс на матч против «Спартака»
18:37
Болельщики «Зенита» вывесили гигантский баннер с надписью: «Мы чемпионы!» перед началом матча полуфинала Кубка России против «Спартака».
Ранее сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами России.
Встреча «Зенит» — «Спартак» проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.
Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Опрос
проголосовало: 22791Все опросы
Как закончится кубковый полуфинал «Зенит» — «Спартак»?
Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...