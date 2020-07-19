«Мы чемпионы!» Фанаты «Зенита» подготовили перформанс на матч против «Спартака»

Болельщики «Зенита» вывесили гигантский баннер с надписью: «Мы чемпионы!» перед началом матча полуфинала Кубка России против «Спартака».

Ранее сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами России.

Встреча «Зенит» — «Спартак» проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.