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«Мы чемпионы!» Фанаты «Зенита» подготовили перформанс на матч против «Спартака»

18:37
Баннер фанатов «Зенита». Фото ФК «Зенит»
Баннер фанатов «Зенита». Фото ФК «Зенит»
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Болельщики «Зенита» вывесили гигантский баннер с надписью: «Мы чемпионы!» перед началом матча полуфинала Кубка России против «Спартака».

Ранее сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами России.

Встреча «Зенит» — «Спартак» проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.

Зенит — Спартак

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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