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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Можем сосредоточиться на внутреннем первенстве». «Динамо» — о поражении от «Луча» и вылете из Кубка России

14:19
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«Динамо» в своем официальном Twitter подвело итоги матча 1/16 финала Кубка России на выезде против «Луча» (0:1) в рамках текстовой трансляции встречи.

— Динамовцы выбывают из борьбы за Кубок России и могут сосредоточиться на внутреннем первенстве, — написал клуб после окончания матча.

Твит вызвал множество негативных и ироничных комментариев со стороны болельщиков, однако в одном из них была и благодарность — от «Луча» за игру.

Луч — Динамо

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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