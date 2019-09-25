«Динамо» в своем официальном Twitter подвело итоги матча 1/16 финала Кубка России на выезде против «Луча» (0:1) в рамках текстовой трансляции встречи.

— Динамовцы выбывают из борьбы за Кубок России и могут сосредоточиться на внутреннем первенстве, — написал клуб после окончания матча.

Твит вызвал множество негативных и ироничных комментариев со стороны болельщиков, однако в одном из них была и благодарность — от «Луча» за игру.

90'+5 Всё! Матч #ЛучДинамо 1:0 окончен! Динамовцы выбывают из борьбы за Кубок России и могут сосредоточиться на внутреннем первенстве. — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) September 25, 2019

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