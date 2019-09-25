Миодраг Божович: «Я работаю и не держусь за свое кресло»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович после поражения от московского «Торпедо» (0:2) в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России отметил, что в РПЛ нет тренерских отставок, потому что руководство клубов ждет перерыва.

— Последняя победа у вашей команды были месяц назад...

— И что вы предлагаете?

— Почему Соболев не появился на поле с первых минут?

— Мы сохраняем игроков. Сейчас самая важная встреча для нас с «Тамбовом», плюс Радоньич тоже неплохо сыграл. Мы дали ему шанс. Но я испугался, что он мог получить красную карточку, потому что у него были какие-то перепалки с судьей и футболистами «Торпедо». Он получил желтую карточку. Я побоялся, что ему могут дать вторую.

— В РПЛ в этом сезоне руководство команд не спешит с тренерскими отставками. Почему так происходит, как вам кажется?

— Я думаю, причина в том, что они ждут следующего перерыва. Тогда я думаю, будут изменения. А если вы намекаете на меня, я работаю и за свое кресло не держусь, не говорю: «Не отпускайте меня». Просто есть люди, которые меня пригласили, и я им обязан.

— Сейчас в соцсетях «Крыльев Советов» болельщики пишут, что не удивлены этому поражению. Вам обидно, что у людей такое настроение?

— Если бы я читал соцсети, я бы не работал. Возможно, это написал десятилетний мальчик или бабушка...

— Там фотография мужчины.

— Может, это другая фотография. Я могу поставить свою фотографию, когда мне было 25 лет, и вы бы меня не узнали. Люди разное пишут, а поддержка в Самаре у нас очень хорошая. На стадион двадцать тысяч всегда приходит. Надо потерпеть. Я надеюсь, что в субботу мы выиграем. (Елена Григорьевская)

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