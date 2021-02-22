Главный тренер «Крыльев Советов» похвалил команду после победы над «Химками»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Химок» (4:0).

«Если содержание игры оценивать, то мы должны оценивать проблемы соперника, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — «Химки» большинство своих очков набирает, играя в контратакующей манере. Но мы забиваем быстрый гол, потому у них удаление... и дальше мы играли в свой футбол. Сыграли правильно. Сумели использовать преимущество в одного игрока.

Приятно, что проделанная работа дает свою отдачу. Но нужно понимать, что такая комфортная ситуация складывается не всегда».

Соперник «Крыльев Советов», которые станут единственным представителем Футбольной национальной лиги в четвертьфинале, определится по итогам жеребьевки.