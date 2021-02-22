Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Главный тренер «Крыльев Советов» похвалил команду после победы над «Химками»

17:00
Теги:

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Химок» (4:0).

«Если содержание игры оценивать, то мы должны оценивать проблемы соперника, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — «Химки» большинство своих очков набирает, играя в контратакующей манере. Но мы забиваем быстрый гол, потому у них удаление... и дальше мы играли в свой футбол. Сыграли правильно. Сумели использовать преимущество в одного игрока.

Приятно, что проделанная работа дает свою отдачу. Но нужно понимать, что такая комфортная ситуация складывается не всегда».

Соперник «Крыльев Советов», которые станут единственным представителем Футбольной национальной лиги в четвертьфинале, определится по итогам жеребьевки.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир