Михаил Лихачев: «Зенит» для «Динамо» — худший вариант. Игра москвичей пока особых оснований для оптимизма не дает»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев высказался о результатах жеребьевки второго этапа Пути регионов FONBET Кубка России.

По итогам жеребьевки «Динамо» на выезде сыграет с «Зенитом».

«Однозначно, это худший вариант — с «Зенитом», еще и на выезде. Будет сложно. В юбилейный год болельщики, конечно, хотят, чтобы команда выступила как можно лучше в чемпионате и прошла подальше в кубке, но 16 марта в Петербурге будет очень серьезный экзамен. «Зенит» — однозначно сильнейший сейчас. Шансы у «Динамо», конечно, есть, но их совсем немного. Та игра, которую уже продемонстрировало «Динамо», пока особых оснований для оптимизма не дает», — приводит «РБ Спорт» слова Лихачева.

Игра между «Зенитом» и «Динамо» пройдет 14-16 марта, точная дата будет определена позже.