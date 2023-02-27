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Сегодня, 19:23

Михаил Галактионов: «Игровые качества Дзюбы не подвергаются сомнению»

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов перед ответным матчем 1/4 Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» поделился ожиданиями от игры. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена», начало в 20.00 мск.

— Проанализировали те моменты и разницу игры «Локомотива» в обоих таймах первой встречи с красно-белыми. Необходимо оттолкнуться от игры во втором тайме. Те командные действия взаимодействия, безусловно.

Коммуницирование Пиняева и Дзюба в первой игре? Естественно присутствует вариативность в игре. Иногда за счет длинной передачи следует выходить из обороны, либо короткими пасами. Коммуникация — это нормально.

Влияние Дзюбы на игру команды? Артем — харизматичный футболист, опытный игрок, статусный. Он в хорошем состоянии функциональном. Его игровые качества не подвергаются сомнению. Он сегодня реваншист и хочет добиваться результата. Команда хочет побеждать. Думаю, что симбиоз совпадает.

Готовность Конти? На сегодняшний день он готов. То тренировочное время, которое мы ему давали, позволяет выйти в старте, — сказал Галактионов в эфире matchtv.ru.

22 февраля «Спартак» обыграл «Локомотив» (1:0) в первом матче FONBET Кубка России. Единственный гол тогда забил хавбек Данил Пруцев.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 февр, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Локомотив
Артем Дзюба
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Михаил Галактионов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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