Абаскаль: «Я рад, что в «Спартаке» повышается конкуренция»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о конкуренции в команде.

«У нас повышается конкуренция в команде. Хлусевич и Денисов уже давно внутри. Таварешу только предстоит это. Денисов может сыграть еще и в полузащите. Я рад, что повышается конкуренция. Мне все нравится. У Квинси есть абсолютная свобода. Как и Миши Игнатова, Антона Зиньковского. Они могут передвигаться, чувствовать себя хорошо и создавать моменты у ворот противника», — сказал Абаскаль в эфире matchtv.ru.

27 февраля «Спартак» проведет ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Локомотива». Начало встречи — 20.00 мск. Первая встреча между командами завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.