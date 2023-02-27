Абаскаль: «На стартовый состав «Спартака» результат первого матча с «Локо» никак не повлиял»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что результат первого матча с «Локомотивом» (1:0) не повлиял на стартовый состав команды на ответную игру 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Что произошло во втором тайме первой игры с «Локомотивом»? Проанализировали ту игру. На стартовый состав тот результат никак не повлиял. Когда ты доминируешь с таким преимуществом, то соперник хочет вернуться в игру. Такое бывает. Тем более «Локомотив» проявил себя не лучшим образом в первой половине сезона», — сказал Абаскаль в эфире matchtv.ru.

27 февраля «Спартак» проведет ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против «Локомотива». Начало встречи — 20.00 мск. Первая встреча между командами завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.