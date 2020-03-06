Решение о месте проведения матча 1/4 финала Олимп — Кубка России между «Шинником» и «Уралом» будет принято 9 марта. Об этом сообщил заместитель генерального директора ярославского клуба Валерий Фролов.

— Пока не определились с местом проведения, в понедельник будет окончательное решение, — цитирует ТАСС Фролова. — Сейчас ждем решения от «Урала». Рассчитываем ли, что игра пройдет в Ярославле? Как РФС решит, так и будет — может быть, в Химках.

Что касается даты, это будет или 18 марта, или позднее. Это они будут решать. Опять же, с согласия «Урала».

Как отметил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов, «Урал» не готово проводить матч 1/4 финала Кубка России на выезде.

— Решение еще не принято, его принимает РФС, — сказал Иванов. — Дату мы видели, сказали, что вроде как 18 марта, но где и когда, как нам будут компенсировать расходы, мы пока не знаем. Мы никуда не готовы ехать, уже съездили и потеряли три дня времени. У нас чемпионат идет, а нас взяли и так опустили, никто не проверил это поле.

Матч между «Шинником» и «Уралом» должен был состояться 4 марта, но из-за состояния газона на стадионе в Ярославле был перенесен. В тот же день президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выразил надежду на то, что встреча состоится 18 марта. Она может пройти как на стадионе «Шинника», так и на другой арене.