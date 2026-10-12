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Матчи Кубка России с 13 по 15 октября начнутся с минуты оваций в память о Никите Симоняне

Кубковые матчи начнутся с минуты оваций в память о Никите Симоняне

Руслан Минаев
Никита Симонян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ближайшие матчи FONBET Кубка России, которые пройдут с 13 по 15 октября, будут посвящены памяти олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна, сообщает пресс-служба РФС.

12 октября исполняется 100 лет со дня его рождения.

Мемориальная акция состоится на матчах 4-го тура Пути РПЛ и 5-го раунда Пути регионов. Футболисты 32 команд выйдут на поле в специальных футболках с символическим номером 100 и упоминанием главных достижений Симоняна.

Перед началом встреч игроки и болельщики почтят память легендарного футболиста минутой оваций. На стадионах также покажут архивные кадры его игровой и тренерской карьеры.

Симонян — олимпийский чемпион 1956 года, лучший бомбардир в истории «Спартака» и многолетний первый вице-президент РФС. В качестве футболиста он четырежды становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок страны. На тренерском посту трижды побеждал в чемпионате СССР и четыре раза — в Кубке.

В 2025 году Симоняну присвоили звание Героя Труда Российской Федерации. Он ушел из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет.

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Никита Симонян
Кубок России
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