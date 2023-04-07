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Сегодня, 13:49

Масалитин заявил, что матч с «Акроном» не будет простым для «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт Валерий Масалитин поделился мнением по поводу жеребьевки FONBET Кубка России.

«Акрон» уже успел обыграть клубы РПЛ, так что это хороший специалист по Премьер-лиге. Для «Спартака» это будет непростая игра, потому что у «Акрона» настрой будет запредельный. Если «Спартак» позволит себе вольности, допустим, повезет половину основного состава, то будут проблемы. Каковы шансы «Акрона» выбить из турнира и «Спартак»? Много факторов должно совпасть. Например, мы помним, что на матч с «Уралом» у «Спартака» по объективным причинам не полетели основное нападающие. А перед этим матчем все отдавали предпочтение москвичам. А дальше прошел «Урал», и тут может быть, так же, тем более, если произойдет недооценка соперника. Просто так победу «Спартаку» никто не преподнесет. Матч будет один, права на ошибку нет. Если «Акрон» доведет дело до пенальти, то может также пройти, как и «Локомотив» с «Динамо», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Тольяттинская команда выбила из турнира «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

В первом этапе финала нижней сетки победитель пары «Акрон» — «Спартак» встретится с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005076238_masalitin_v_matche_s_akronom_prosto_tak_pobedu_spartaku_nikto_ne_prepodneset
Валерий Масалитин
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Кубок России
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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