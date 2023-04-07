Чанов высказался об ошибке Песьякова в матче с «Краснодаром»

Бывший вратарь сборной СССР и тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов поделился впечатлениями от действий голкипера «Ростова» Сергея Песьякова в матче FONBET Кубка России с «Краснодаром».

«Вратари делятся на две категории. Одни после таких ошибок опускают руки, а другие — наоборот. Учитывая возраст и опыт Песьякова, надеюсь, что с характером у него все в порядке. Каждый игрок ошибается, и голкиперы не исключение. Если кто-то из них скажет, что никогда не допускал подобных просчетов, то ему нельзя верить», — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

Встреча первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России завершилась выездным поражением «Ростова». Основное время закончилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти ростовчане уступил 3:5, причем Песьяков не отразил ни одного удара.