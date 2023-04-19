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Сегодня, 14:05

Масалитин: «Итоговый счет в матче ЦСКА и «Урала» будет 2:1, но в чью пользу — не знаю»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин предположил, каким будет счет в финальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России между армейцами и «Уралом».

«Армейцам надо активно играть, последний матч в Екатеринбурге показал, что у них очень много брака в середине поля. Футболисты не могут начать атаку и правильно ее развить. Возможно, кто сегодня забьет первый, тот и победит. Обе команды уставшие, ни у кого особо сил нет. Кто-то может раскрыться, побежать вперед и у кого-то возникнет много моментов. Тогда надо смотреть, как ими распорядятся футболисты. Реализация тоже страдает из-за усталости, но мастера реализуют свои моменты и свежими, и нагруженными. Думаю, что максимум будет забито три мяча. Итоговый счет в матче ЦСКА и «Урала» будет 2:1, но в чью пользу — не знаю», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

Первый матч между ЦСКА и «Уралом» состоится в Москве 19 апреля. Начало — в 19.00 по московскому времени. Ответная игра пройдет 3 мая в Екатеринбурге.

Источник: https://metaratings.ru/news/masalitin-schet-v-matche-cska-i-urala-budet-2-1-no-v-chyu-polzu-ne-znayu-244469/
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