Марио Личка заявил, что «Динамо» будет бороться со «Спартаком» за первое место в группе Кубка России

Марио Личка, младший брат и помощник главного тренера «Динамо» Марцела Лички, в комментарии для «СЭ» высказался о борьбе со «Спартаком» в группе А FONBET Кубка России.

— Возможно ли бороться со «Спартаком» за первое место в группе Кубка России?

— Конечно! Мы будем делать все возможное, чтобы занять первое место. Мы хотим побеждать в каждом матче.

«Спартак» с 6 очками занимает первое место в группе A, «Динамо» расположилось на второй строчке с 3 очками.