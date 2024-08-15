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Сегодня, 11:38

Марио Личка заявил, что «Динамо» будет бороться со «Спартаком» за первое место в группе Кубка России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Марио Личка, младший брат и помощник главного тренера «Динамо» Марцела Лички, в комментарии для «СЭ» высказался о борьбе со «Спартаком» в группе А FONBET Кубка России.

— Возможно ли бороться со «Спартаком» за первое место в группе Кубка России?

— Конечно! Мы будем делать все возможное, чтобы занять первое место. Мы хотим побеждать в каждом матче.

«Спартак» с 6 очками занимает первое место в группе A, «Динамо» расположилось на второй строчке с 3 очками.

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Марио Личка
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  • zoolord

    Лещук - наш человек!!!

    15.08.2024

  • Олег

    Что за идиотские вопросы задают журналисты. Просто "рука-лицо". Журналист ждал, что гт Динамо ответит "нет, невозможно бороться со Спартаком"? По прошествии всего 2 (!) туров в КР.

    15.08.2024

  • valekka

    Мигеля! Ещё раз повторю свой коммент :" Как же далеки "журналисты" СЭ от спорта : Кто,где,когда что сказал-вот вектор издания"! Подотрёте коммент ещё раз-снова напишу.Работать не хотите,освещать спорт не желаете-бандой трутней сидите на слухах и разглагольствованиях.Вас этому учили? Хотя не удивлюсь,если это так!Я уже и не вспомню,когда видел репортажи о Мировых Форумах по спортивным видам.Деятельность "журналистов" свелась к пересказу чужого поста,статьи,мнения.По ходу спортивных событий-зеро полное.И вы считаете,что достойны быть спортивным обозревателем?

    15.08.2024

    • Марио Личка назвал заслуженной победу над махачкалинским «Динамо»

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