Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 08:20

Марио Личка назвал заслуженной победу над махачкалинским «Динамо»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Марио Личка, младший брат и помощник главного тренера «Динамо» Марцела Лички, в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России против махачкалинского «Динамо» (2:1).

— Павел Пивоваров рассказал, что в перерыве была мотивационная речь от штаба, что там было? И за счет чего удалось переломить ход матча с махачкалинцами?

— Мы не играли плохо. В центре поля, а также в построении атак нам многое удавалось. Последняя треть — там были трудности, возможно, сказался недостаток мастерства. Плюс мы пропустили в первом тайме. Но мы продолжаем работать. Победа, с моей точки зрения, была заслуженной.

Москвичи набрали 3 очка в двух турах и занимают второе место в группе А. Махачкалинская команда (3) находится на третьей строчке.

ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
1
0
Читайте также
Гашек заявил, что хочет помочь россиянам вернуться на международную арену
Названы лучшие свободные агенты НХЛ
Алаудинов заявил о плане ВСУ захватить Курскую АЭС к 11 августа
Маркиньос жадничал, Мартинс зарабатывал право остаться в команде, а Зорин оказался круче Барко
Гладков сообщил о введении режима ЧС на территории Белгородской области
Напавший на Курскую область командир ВСУ учился в Одессе
Популярное видео
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Факел» — «Акрон» и «Краснодар» — «Ахмат». Онлайн-трансляция матчей Кубка России
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Преданная болельщица, Тюкавин на трибуне: волевая победа «Динамо» в Кубке
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: видеообзор матча Кубка России
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кучаев: «Главное — мы одержали победу, даже с этим курьезным голом»
Новости
RSS RSS
Все новости