Вратарь махачкалинского «Динамо» Волк: «Прибавляем от матча к матчу и становимся лучше»

Вратарь «Динамо Махачкала» Давид Волк прокомментировал «СЭ» поражение в матче 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против московского «Динамо» (1:2).

— Какие впечатления от матча? Не обидно? Все-таки вели со счетом 1:0.

— Конечно, я недоволен тем, что мы не смогли победить. По определенным причинам мы упустили победу, но что есть, то есть.

— Вообще, старт сезона команде дается тяжело: всего одна победа и две ничьи. Еще сможете набрать ход?

— Сто процентов. Мы прибавляем от матча к матчу и становимся лучше. Если будем и дальше так же работать, то, думаю, у нас все получится.

— Не слишком тяжело команде бороться на два фронта? Не делается ли акцент на одном турнире, РПЛ к примеру?

— У нас акцент абсолютно на каждый матч, и в каждом матче мы хотим побеждать. А насчет того, насколько это трудно, то, безусловно, это нелегко. Но если ты ментально и психологически готов, то и ноги будут слушаться.

Москвичи набрали 3 очка в двух турах и занимают второе место в группе А. Махачкалинская команда (3) находится на третьей строчке.

(Денис Сафронов)