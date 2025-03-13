Тренер «Динамо» указал на затяжку времени вратарем ЦСКА Торопом: «Не соответствует принципам fair play»

Марио Личка, младший брат и помощник главного тренера «Динамо» Марцела Лички, прокомментировал «СЭ» поражение от ЦСКА (1:2) в первом матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Видел, что вы с Марцелом были в ярости по поводу добавленного времени.

— Да, потому что арбитр сказал, что добавлено пять минут. Мы думали, что прошло только четыре, но, в конечном итоге, все нормально, истекли все пять.

— Тем не менее арбитр даже не дал вбросить аут.

— Это тоже. Но мы были немного в ярости от того, как действовал голкипер ЦСКА Тороп. Это обычная история: он вроде вводит мяч в игру, потом останавливается, и так повторяется 3-4 раза. Нам это не очень понравилось, это не соответствует принципам fair play.

Ответный матч между командами пройдет 15 апреля в Москве на «ВТБ Арене».