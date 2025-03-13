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Личка — о поражении «Динамо» от ЦСКА: «Не вижу причин, чтобы не развернуть все во втором матче»

Алина Савинова

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка не видит поводов для разочарования после поражения от ЦСКА в первом матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра команд прошла в среду, 12 марта, на «ВЭБ Арене» и завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев.

«Проигрыш 1:2 на поле соперника — это результат, с которым можно работать в ответной игре. Да, ЦСКА пока впереди, но я не вижу причин, чтобы не развернуть все во втором матче. В первом тайме можно было сыграть посмелее, а мы часто искали какие-то еще варианты, когда надо было играть более вертикально и быстрее переходить в атаку. После пропущенного гола мы стали действовать лучше и очень быстро отыгрались», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Лички.

Нападающий ЦСКА Секу Койта забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Динамо&raquo;.Шедевр от Койта, шок-удаление Маухуба. ЦСКА — фаворит перед ответным матчем с «Динамо»

Тренер отметил, что удаление нападающего Эль-Мехди Маухуба на 61-й минуте ослабило команду, при этом даже вдесятером игроки показали желание отыграться.

Ответный матч между командами пройдет 15 апреля в Москве на «ВТБ Арене».

Источник: Официальный сайт «Динамо»
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