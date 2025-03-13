Личка — о поражении «Динамо» от ЦСКА: «Не вижу причин, чтобы не развернуть все во втором матче»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка не видит поводов для разочарования после поражения от ЦСКА в первом матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра команд прошла в среду, 12 марта, на «ВЭБ Арене» и завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев.

«Проигрыш 1:2 на поле соперника — это результат, с которым можно работать в ответной игре. Да, ЦСКА пока впереди, но я не вижу причин, чтобы не развернуть все во втором матче. В первом тайме можно было сыграть посмелее, а мы часто искали какие-то еще варианты, когда надо было играть более вертикально и быстрее переходить в атаку. После пропущенного гола мы стали действовать лучше и очень быстро отыгрались», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Лички.

Тренер отметил, что удаление нападающего Эль-Мехди Маухуба на 61-й минуте ослабило команду, при этом даже вдесятером игроки показали желание отыграться.

Ответный матч между командами пройдет 15 апреля в Москве на «ВТБ Арене».