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Сегодня, 11:47

Лосев считает, что «Динамо» способно взять реванш у «Краснодара»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший игрок московского «Динамо» Виктор Лосев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Игра бело-голубых с «Зенитом» вызвала прилив оптимизма. Команда в очередной раз ярко сыграла в атаке и, что важнее, наконец-то проявила характер и волю к победе. Проблем все еще хватает, прежде всего в обороне. Личке надо поработать над этим аспектом. Но первые плоды его работы уже видны. Уверен, что зрители, которые придут сегодня на стадион, не пожалеют и останутся довольны. «Динамо» наверняка настроилось на реванш — ведь всего несколько недель назад «Краснодар» выиграл на «ВТБ Арене». Считаю, при правильном настрое и хорошей игре в атаке динамовцам удастся поквитаться с «быками», — сказал Лосев «СЭ».

Также олимпийский чемпион 1988 года считает, что в матче будет много голов.

«Жду результативной игры от Тюкавина и Смолова, который обычно хорошо играет против своих бывших команд. Наверняка в матче снова будет много голов, ведь «Краснодар» тоже в хорошей форме и уверенно начал сезон. Болельщикам такие матчи нравятся. Вряд ли сыграют 5:4, как «Спартак» с «Пари НН», но зрелище тоже должно получиться отличным», — добавил Лосев.

Матч пройдет 9 августа на стадионе «ВТБ Арена», начало — в 20.45 мск.

В матче 1-го тура РПЛ 21 июля краснодарцы победили москвичей со счетом 3:1.

Виктор Лосев
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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