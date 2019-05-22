"Локомотив" - "Урал": братья Миранчуки, Фернандеш, Крыховяк и Смолов в стартовом составе

Стали известны стартовые составы на финальный матч Олимп-Кубка России "Локомотив" - "Урал".
"Локомотив": Гильерме, Идову, Чорлука, Лысов, Баринов, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов.
Стартовый состав московского "Локомотива" на матч за Кубок страны 👊🏼#ТворитьИС10РИЮ pic.twitter.com/9c9WxMlGsY– ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) 22 мая 2019 г.
"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Фидлер, Емельянов, Бумаль, Эль Кабир, Погребняк, Панюков, Ильин.
Матч начнется в 18.30 по московскому времени.
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