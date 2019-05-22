"Локомотив" - "Урал": братья Миранчуки, Фернандеш, Крыховяк и Смолов в стартовом составе

Стали известны стартовые составы на финальный матч Олимп-Кубка России "Локомотив" - "Урал".

"Локомотив": Гильерме, Идову, Чорлука, Лысов, Баринов, Жемалетдинов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, Смолов.

"Урал": Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Фидлер, Емельянов, Бумаль, Эль Кабир, Погребняк, Панюков, Ильин.

Матч начнется в 18.30 по московскому времени.