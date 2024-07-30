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«Локомотив» обыграл «Ростов» в Кубке России, 19-летний Раков забил единственный гол

Сергей Разин
корреспондент
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30 июля. «Локомотив» обыграл «Ростов» (1:0).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» в матче 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России обыграл «Ростов» со счетом 1:0.

Единственный гол на 79-й минуте забил 19-летний форвард Вадим Раков. На 26-й минуте отличился защитник москвичей Илья Самошников, однако взятие ворот отменили из-за офсайда после подсказки ВАР.

В параллельном матче «Рубин» разгромил «Акрон» со счетом 4:0.

В следующем матче Кубка России «Локомотив» 13 августа сыграет на выезде с «Оренбургом», «Ростов» в этот же день примет «Химки».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
30 июл, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Ростов

ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
2
13
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