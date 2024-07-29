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Сегодня, 13:20

Гарре пропустит матч «Крыльев Советов» против махачкалинского «Динамо» в Кубке России

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе «Крыльев Советов» ответили на вопрос «СЭ» о травме нападающего Бенхамина Гарре.

24-летний аргентинец был заменен на 50-й минуте матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (1:3).

«Повреждение, полученное Гарре в матче с «Ростовом», не позволит ему принять участия в ближайшем матче. Он будет заниматься по индивидуальной программе», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Крылья Советов» сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо» в четверг, 1 августа, в первом матче группового этапа FONBET Кубка России.

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