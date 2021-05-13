«Локомотив» показал, что осталось за кадром финала БЕТСИТИ Кубка России

Официальный YouTube-канал «Локомотива» опубликовал видео с тем, что осталось за кадром финала БЕТСИТИ Кубка России с «Крыльями Советов» (3:1).

«Забрали БЕТСИТИ Кубок России 2021 из Нижнего Новгорода! Хайлайты и эмоции нашей победы в новом видео», - говорится в сообщении пресс-службы.

«Локомотив» стал обладателем Кубка России в рекордный 9-й раз. Команда сыграет в матче за Суперкубок России с «Зенитом», который стал чемпионом Тинькофф РПЛ.