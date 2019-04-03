"Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью в полуфинале Кубка России. С помощью ВАР назначили пенальти

"Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Олимп-Кубка России (2:2). В составе дончан голами отметились хавбеки Роман Еременко и Ивелин Попов. У красно-зеленых отличился полузащитник Антон Миранчук, еще один гол в свои ворота забил защитник "Ростова" Иван Новосельцев.

Отметим, что в этой игре использовалась система видеопомощи арбитрам (ВАР): арбитр Кирилл Левников назначил пенальти в ворота "Локо" после видеопросмотра.

Олимп - Кубок России

1/2 финала

Первый матч

"Локомотив" (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 2:2 (0:0)

Голы: Еременко, 50 (0:1). Ант.Миранчук, 67 (1:1). Попов, 84 - с пенальти (1:2). Новосельцев, 85 - в свои ворота (2:2).

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Ант.Миранчук, Денисов, Баринов, Фернандеш (Кварацхелия, 57), Ал.Миранчук, Смолов (Эдер, 74).

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Мевля, Новосельцев, Сигурдссон, Логашов, Гацкан, Зайнутдинов (Глебов, 68), Еременко (Норманн, 86), Чернов, Попов, Ионов (Шомуродов, 73).

Предупреждения: Кверквелия, 28. Баринов, 54. Чорлука, 83. Логашов, 90+6.

Судьи: Левников. Веретешкин (оба - Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Карасев (Москва). Мешков (Дмитров).

3 апреля. Москва. Стадион "РЖД Арена".

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