«Локомотив» — ЦСКА: ориентировочные составы команд на матч Кубка России

«Локомотив» и ЦСКА сыграют в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27 во вторник, 4 августа. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 20.45 по московскому времени.

Ориентировочный состав «Локомотива»:

Лантратов — Ненахов, Джикия, Погостнов, Фассон — Чевардин, Карпукас — Раков, Вера, Салтыков — Руденко

Ориентировочный состав ЦСКА:

Тороп — Гайич, Данилов, Лукин, Мойзес — Кисляк, Баринов — Круговой, Обляков, Глебов — Мусаев

У «Локомотива» из-за травм не сыграют форвард Николай Комличенко и вратарь Антон Митрюшкин, под вопросом участие защитника Сесара Монтеса, который только недавно присоединился к команде после участия в ЧМ-2026. У ЦСКА продолжает восстановление после травмы вратарь Игорь Акинфеев.

Официальные стартовые составы «Локомотива» и ЦСКА станут известны примерно за час до начала встречи.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — ЦСКА, статистикой и составами команд можно в матч-центре на нашем сайте.