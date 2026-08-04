Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России
Локомотив — ЦСКА: ориентировочные составы команд на матч Пути РПЛ FONBET Кубка России 4 августа 2026

Сегодня, 15:00

«Локомотив» — ЦСКА: ориентировочные составы команд на матч Кубка России

Руслан Минаев
Лукас Фассон, игрок «Локомотива».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Локомотив» и ЦСКА сыграют в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27 во вторник, 4 августа. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 20.45 по московскому времени.

Ориентировочный состав «Локомотива»:

Лантратов — Ненахов, Джикия, Погостнов, Фассон — Чевардин, Карпукас — Раков, Вера, Салтыков — Руденко

Ориентировочный состав ЦСКА:

Тороп — Гайич, Данилов, Лукин, Мойзес — Кисляк, Баринов — Круговой, Обляков, Глебов — Мусаев

У «Локомотива» из-за травм не сыграют форвард Николай Комличенко и вратарь Антон Митрюшкин, под вопросом участие защитника Сесара Монтеса, который только недавно присоединился к команде после участия в ЧМ-2026. У ЦСКА продолжает восстановление после травмы вратарь Игорь Акинфеев.

Официальные стартовые составы «Локомотива» и ЦСКА станут известны примерно за час до начала встречи.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — ЦСКА, статистикой и составами команд можно в матч-центре на нашем сайте.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА: онлайн-трансляция матча 4&nbsp;августа.«Локомотив» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча Кубка
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Зеленский поручил дипломатам не допустить еще большего сближения Москвы и Пекина
С сентября льготы на проезд можно будет подтверждать через мессенджер «Макс»
Мужская сборная России по волейболу отказалась участвовать в ЧМ-2027
«Урал» и «Торпедо» вне зоны выхода в РПЛ, «Нижний» идет без потери очков, а. Что происходит в Первой лиге после 4-го тура
В Госдуме напомнили о главных правилах защиты от мошенников
Российские синхронистки завоевали первое золото на ЧЕ в Париже
Популярное видео
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Сочи»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Ростов» победил «Родину»: видео
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Ротор»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
«Акрон» — «Ростов»: где смотреть прямую трансляцию матча Кубка России
«Локомотив» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч Кубка России
«Локомотив» — ЦСКА: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию
«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию
«Родина» — «Рубин»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию
Расписание матчей 1-го тура пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2026/27
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч Кубка России

«Акрон» — «Ростов»: где смотреть прямую трансляцию матча Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости