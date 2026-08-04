ЦСКА по пенальти победил «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка

Во вторник, 4 августа, в матче 1-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России сыграют «Локомотив» и ЦСКА.

Московские команды по-разному начали сезон в РПЛ, но что их объединяет — результативная игра в атаке и не самая надежная оборона.

«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:2), показав в обоих матчах не самый качественный футбол. ЦСКА в 1-м туре чемпионата показал характер в матче с «Балтикой» (2:1), а во втором туре упустил победу над «Крыльями Советов» (1:1).

«Локомотив» и ЦСКА играли в товарищеском матче три недели назад. 14 июля красно-зеленые победили на «РЖД Арене» со счетом 1:0 за счет гола Максима Ненахова, в начале второго тайма Жерзино Ньямси получил красную карточку за фол на Лусиано Гонду.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Локомотив» — ЦСКА. Присоединяйтесь!