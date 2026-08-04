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4 августа, 22:55

ЦСКА по пенальти победил «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка

Московское дерби в пути РПЛ FONBET Кубка России.

Новое Ранее
4 августа, 22:57

Спасибо за внимание и до встречи на футболе!

4 августа, 22:57

В следующем матче турнира ЦСКА 18 августа примет «Акрон» (0 очков), а «Локомотив» в этот день на выезде сыграет с «Ростовом» (3 очка).

4 августа, 22:56

ЦСКА победил «Локомотив» на старте Кубка России

Вот и все! Матч окончен! Футболисты «Локомотива» в домашнем матче первого тура Пути РПЛ Кубка России проиграли ЦСКА в серии пенальти со счетом 4:5. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. По голу забили Матеус Рейс и Александр Сильянов. Красно-синие получили два очка, а красно-зеленые — одно.

4 августа, 22:55

«Локомотив» по пенальти проиграл ЦСКА в матче Кубка 4 августа.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
04 августа, 20:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:1
ЦСКА

4 августа, 22:55

5:4 — победа ЦСКА в серии пенальти. Мусаев забил решающий удар.

4 августа, 22:54

Сильянов не забил. Бориско потащил.

4 августа, 22:53

4:4 — Попович в левый нижний угол послал мяч.

4 августа, 22:53

4:3 — Батраков пробил низом по центру. Бориско устремился в угол и пропустил под ногой.

4 августа, 22:52

3:3 — серия в разгаре. Козлов безупречен.

4 августа, 22:51

3:2 — Голубев сильно забил. Мяч был послан в левый от футболиста угол.

4 августа, 22:50

Круговой сильно вогнал мяч в левый от себя угол — Лантратов не прыгал. 2:2.

4 августа, 22:50

Бакаев на паузе переиграл вратаря — 2:1.

4 августа, 22:49

Обляков в ответ также точен — 1:1. Это был удар в правую девятку. Лантратов не угадал.

4 августа, 22:48

Морозов первым исполнил пенальти — гол. В правый от себя нижний угол пробил Евгений. Бориско не угадал.

4 августа, 22:45

«Локомотив» и ЦСКА не выявили победителя в основное время

90+6-я минута. 1:1 — итог основого времени матч. Матеус Рейс и Александр Сильянов обменялись результативными ударами.

4 августа, 22:44

90+5-я минута. Хозяева еще и вперед несутся. Пиняев активничает — очередной угловой заработан.

4 августа, 22:42

90+4-я минута. Теперь маячит серия 11-метровых. ЦСКА не удержал минимальный перевес.

4 августа, 22:41

Сильянов сравнял счет в дерби «Локомотива» с ЦСКА

90+3-я минута. ГООООЛ! 1:1. Пиняев ударом издали не без помощи рикошета попал в штангу, а затем Сильянов оперативно добил.

4 августа, 22:40

90+2-я минута. Перекладина! Пиняев исполнил стандарт и попал в каркас ворот. Потом, уже после подбора, было падение Батракова в штрафной после стыка с Лукиным. Пенальти нет!

4 августа, 22:39

90+1-я минута. Пять минут добавлено ко второму тайму. Пока же команды разговаривают, толкаются — готовятся к опасному стандарту.

4 августа, 22:38

90-я минута. Баринов получил желтую карточку. Видимо, за реакцию. Рефери зафиксировал фол Рейса на Батракове недалеко от штрафной площади.

4 августа, 22:37

89-я минута. Лантратов сохранил хозяев в игре — Энрике Кармо отметился крученным ударом в створ.

4 августа, 22:36

88-я минута. Морозову показали желтую карточку за срыв потенциально опасной атаки. Поповичу досталось.

4 августа, 22:34

86-я минута. Падение Бакаева на углу вратарской — за такое пенальти не ставят.

4 августа, 22:33

85-я минута. Морозов заработал право на довольно опасный штрафной. Обляков сфолил в метрах 25-ти от своих ворот и получил желтую карточку.

4 августа, 22:31

84-я минута. Удар Батракова головой из штрафной, но не очень сильный — Бориско сдюжил.

4 августа, 22:30

83-я минута. 19 982 зрителя присутствуют на этом московском дерби.

4 августа, 22:29

82-я минута. А тем временем на поле вернулся Ненахов. Может быть, был спазм, а не повреждение.

4 августа, 22:29

81-я минута. Батраков подключил к атаке Морозова и тот заработал право на угловой справа.

4 августа, 22:27

79-я минута. Сильянов добрался до мяча после подачи углового, но в створ не попал.

4 августа, 22:26

78-я минута. Дальний удар от Пиняева — Бориско не без труда перевел мяч на угловой.

4 августа, 22:24

76-я минута. Козлов вышел на поле. Алвес отправился отдыхать.

4 августа, 22:22

74-я минута. Все! Ненахов наигрался — рухнул на газон. Хозяева будут доигрывать матч вдесятером.

4 августа, 22:22

73-я минута. Ненахов остается на поле. Видно, что играет через боль.

4 августа, 22:20

72-я минута. Бориско вступил в игру после удара Пиняева из штрафной. Не застоялся вратарь.

4 августа, 22:19

71-я минута. Ненахов на газоне после дуэли с Поповичем. Все замены хозяева произвели, нужно играть через морально-волевые.

4 августа, 22:18

70-я минута. Мягкая подача на дальнюю штангу в исполнении Рейса — это не откровение для Морозова.

4 августа, 22:17

69-я минута. С фланга к центру сместился Кармо и пробил — Лантратов надежен.

4 августа, 22:16

68-я минута. Батраков в чужой штрафной делал пас пяткой. Эффектно, но не эффективно.

4 августа, 22:15

67-я минута. ВАР в игру не включился. Пенальти не будет. Сейчас же дальним ударом отметился Круговой — Лантратов на месте.

4 августа, 22:14

66-я минута. Попович получил в лицо от соперника в чужой штрафной. Он требует от рефери пенальти.

4 августа, 22:11

64-я минута. Бакаев закручивал мяч на дальнюю штангу — Сильянов до мяча добрался, но угол слишком острый.

4 августа, 22:10

63-я минута. Теперь за игру в обороне похвалим Облякова. Он прервал опасный и сильный прострел свежего Пиняева.

4 августа, 22:09

62-я минута. Еще и Круговой появился на поле вместе с Кармо. Гайич и Фиров игру покинули.

4 августа, 22:09

60-я минута. Замены произвел Галактионов. В ответ у ЦСКА разминается Энрике Кармо.

4 августа, 22:07

59-я минута. Бакаев полезен на своей половине поля при стандарте. Он вынудил соперника сфолить.

4 августа, 22:06

59-я минута. 18:2 — преимущество ЦСКА по ударам на данный момент.

4 августа, 22:06

58-я минута. Отрадно, что мяч не задерживается в центре поля. Сейчас Рейс вырвался на убойную позицию в штрафной, пробил в угол — Лантратов потащил.

4 августа, 22:04

56-я минута. Карпукас сделал рискованный пас назад — едва Мусаев не перехватил.

4 августа, 22:03

55-я минута. Джикия в своей штрафной оставил не у дел Баринова. Рискованно, но чисто.

4 августа, 22:02

55-я минута. Батраков навесил — Абдулкадыров воздух благополучно снял.

4 августа, 22:01

54-я минута. Толчок со стороны Абдулкадырова зафиксирован. Бакаев пострадал. Право на опасный штрафной получили хозяева.

4 августа, 22:01

53-я минута. Шанс у Фирова не хуже, чем у Бакаева! Но и тут неточно! Из штрафной гораздо выше ворот пробил армеец. Бил в касание.

4 августа, 22:00

52-я минута. ЦСКА в ответ прибавляет в активности впереди. Глебову впереди не удалось зацепиться за мяч.

4 августа, 21:58

50-я минута. Момент с участием Бакаева. После паса Батракова он ворвался в штрафную и пробил в дальний угол — немного не попал.

4 августа, 21:57

49-я минута. Сильянов в собственной штрафной самоотверженно принял на себя мяч после удара Баринова.

4 августа, 21:57

48-я минута. С атак хозяев стартовал второй тайм. Видимо, Галактионов пообщался с футболистами по душам.

4 августа, 21:56

47-я минута. Двойная замена в перерыве у хозяев: вместо Веры и Щетинина появились Карпукас и Еремеев.

4 августа, 21:55

46-я минута. Матч возобновился. На «РЖД Арене» стартовал второй тайм.

4 августа, 21:37

ЦСКА после первого тайма обыгрывает «Локомотив»

45+5-я минута. 1:0 — итог первого тайма в пользу красно-синих. В дебюте было много борьбы и мало креатива, к концовке тайма борьбы меньше не стало, но и футбол появился. Один Мусаев пару раз опасно бил в дальний угол. Но забил не он, а Матеус Рейс. ЦСКА пока смотрится предпочтительнее.

4 августа, 21:34

45+3-я минута. Четыре минуты было добавлено к первому тайму.

4 августа, 21:34

45+2-я минута. Карпукас и Еремеев готовятся к выходу на поле. Возможно, уже после перерыва появятся.

4 августа, 21:33

45+1-я минута. Бакаев с фланга проник в штрафную и отдал пас под удар Ненахову — неточно.

4 августа, 21:32

45-я минута. Удар Фирова с метров 25-ти — может быть, несильно, но зато в створ.

4 августа, 21:31

44-я минута. Сильянов выручил хозяев от второго мяча. Глебов бил почти с 11-метровой отметки — Сильянов вырос на пути мяча на линии ворот.

4 августа, 21:30

43-я минута. Гол засчитан. Решение главного рефери подтверждено.

4 августа, 21:29

42-я минута. Пока медики оказывают помощь Джикии после стыка с Мусаевым в дело вступил ВАР. Проверим-проверим, законно ли забит гол?

4 августа, 21:28

Матеус Рейс открыл счет в матче ЦСКА с «Локомотивом»

40-я минута. ГОООЛ! 1:0. Стандарт привел к взятию ворот. Мусаев удачно поборолся, Баринов скинул, Лукин пробил, а Рейс добавил у ленточки.

4 августа, 21:26

39-я минута. Еще одно единоборство. На этот раз пострадал Фиров после грязных действий Сильянова.

4 августа, 21:25

38-я минута. Сильянову досталось в центре поля от Фирова. Речь о карточке не идет.

4 августа, 21:24

38-я минута. Лантратов отвел угрозу от ворот после подачи стандарта.

4 августа, 21:24

37-я минута. 3:0 — преимущество ЦСКА по угловым уже.

4 августа, 21:24

37-я минута. Бакаев отработал в обороне, приняв на себя мяч после удара Рейса.

4 августа, 21:23

36-я минута. Едва Раков не добрался до мяча после паса Батракова. Первым на мяче оказался Бориско.

4 августа, 21:22

35-я минута. До скучающего Бориско докатился мяч. В дебюте мы фиксировали его нервозность, но сейчас ее нет. Нет и ударов по его воротам.

4 августа, 21:21

34-я минута. Пас из глубины в направлении Бакаева — нет, Зелимхан до мяча не добирается. Аут в пользу гостей.

4 августа, 21:20

33-я минута. 7:0 — соотношение по ударам на данный момент. Атака хозяев статистически бездействует.

4 августа, 21:19

32-я минута. Вновь Мусаев метил в дальний угол из штрафной. И снова мимо, правда, на этот раз без рикошета.

4 августа, 21:17

31-я минута. И все-таки вынужденная замена. Руденко заменен. Бакаев на поле вышел.

4 августа, 21:17

30-я минута. Абдулкадыров слева сделал подачу — мяч стал легкой добычей Лантратова.

4 августа, 21:16

29-я минута. Продолжается матч. За мяч зацепились армейцы. Джикия эффектно и эффективно применил подкат под Баринова. Аут за ЦСКА.

4 августа, 21:14

27-я минута. Алвесу досталось серьезнее. Он держится за голову, но думается, что замена не потребуется.

4 августа, 21:13

26-я минута. Повреждение за повреждением. Головами столкнулись Алвес и Морозов. Вновь медики выбегают на поле.

4 августа, 21:12

24-я минута. Заморозка в действии — удар в колено получил Руденко в предыдущем эпизоде.

4 августа, 21:11

23-я минута. Джикия прервал опасный прострел с фланга. Перед этим в штрафной хозяев столкнулись Глебов и Руденко, железнодорожник пострадал серьезнее.

4 августа, 21:09

22-я минута. Удар Фирова из штрафной — Джикия заблокировал. Потом еще Абдулкадыров выстрелил издали — неточно.

4 августа, 21:08

21-я минута. Коваленко простреливал справа на Руденко, но у того удар не получился из-за плотной обороны.

4 августа, 21:07

21-я минута. После того самого углового Мусаев сделал скидку, однако защита хозяев оперативно подсуетилась.

4 августа, 21:07

20-я минута. Кисляк в финальной стадии атаки нашел Мусаева, который пробил в дальний угол — рикошет, будет угловой.

4 августа, 21:06

18-я минута. Фол от Баринова — Сильянов оказался на газоне. Пока дело до желтых карточек не дошло.

4 августа, 21:05

17-я минута. А сейчас Морозов безупречно действует в обороне. Исправился Евгений.

4 августа, 21:03

16-я минута. Джикия выбил мяч на трибуны при попытке Мусаева выбраться на ударную позицию. Морозов напортачил.

4 августа, 21:02

16-я минута. Возобновился матч. Разбегался Руденко, пришел в себя и Абдулкадыров. Вроде обошлось.

4 августа, 21:01

15-я минута. Руденко хромает. Абдулкадыров также выглядит неважно. Как бы замены не потребовались.

4 августа, 21:01

14-я минута. Медики вступили в игру. Пауза, в том числе и на водопой.

4 августа, 21:00

13-я минута. Хозяева отбились от стандарта ЦСКА и разогнали контратаку. На углу штрафной столкнулись Руденко и Абдулкадыров. Оба на газоне.

4 августа, 20:59

12-я минута. То ли бил, то ли пасовал Фиров. В любом случае он заработал право на угловой — Джикия заблокировал.

4 августа, 20:58

11-я минута. Кисляк навел суету, закинув мяч в чужую штрафную — Джикия и Лантратов не разобрались.

4 августа, 20:57

10-я минута. Первый удар в матче. И это не в створ. Рейс бил с линии штрафной. По силе неплохо, но прицел нужно поправить.

4 августа, 20:56

9-я минута. Гайич далеко вбрасывает мяч из аута. У него есть мотивация на дерби, нужно завоевывать место в составе.

4 августа, 20:55

8-я минута. Руденко оказался во вне игры. Нападающие хозяев постепенно прогреваются.

4 августа, 20:54

7-я минута. Раков зацепился за мяч впереди, но скидку сделал неточную.

4 августа, 20:53

6-я минута. Ненахов пытался пройти по правому флангу, но далековато от себя мяч отпустил. Аут в пользу гостей.

4 августа, 20:53

5-я минута. Мелкий фол со стороны Фирова. Пока у нас игра без ворот. Ничего удивительного для дерби.

4 августа, 20:51

3-я минута. Бориско визуально нервничает при перепасовке с защитниками. Лучше выбить мяч за боковую, чем отдать сопернику.

4 августа, 20:49

2-я минута. Мусаев оказался на газоне. Это следствие верховой борьбы с Морозовым. Неприятно! Но замена не потребуется.

4 августа, 20:46

Дерби «Локомотива» и ЦСКА стартовало

1-я минута. Поехали! Матч на «РЖД Арене» начался. С центра поля мяч в игру ввели футболисты армейского клуба.

4 августа, 20:45

Тренеры друг друга поприветствовали, теперь и капитаны обменялись рукопожатиями. Все готово к матчу.

4 августа, 20:44

Звучит гимн Российской Федерации.

4 августа, 20:43

Футболисты появляются на поле. Через несколько минут начнется дерби.

4 августа, 20:10

Стартовый состав «Локомотива» на матч с ЦСКА

Стартовый состав: Лантратов, Морозов, Джикия, Ненахов, Сильянов, Коваленко, Щетинин, Вера, Батраков, Раков, Руденко.

Запасные: Веселов, Фассон, Ньямси, Погостнов, Чевардин, Карпукас, Еремеев, Салтыков, Пиняев, Бакаев, Голубев.

4 августа, 20:08

Стартовый состав ЦСКА на дерби с «Локомотивом»

Стартовый состав: Бориско, Гайич, Лукин, Абдулкадыров, Рейс, Баринов, Кисляк, Фиров, Алвес, Глебов, Мусаев.

Запасные: Тороп, Баровский, Жоао Виктор, Мойзес, Бандикян, Козлов, Кармо, Попович, Обляков, Круговой, Вакулич, Лусиано.

4 августа, 09:00

«Локомотив» — ЦСКА: потери

У «Локомотива» не сыграет форвард Николай Комличенко.

У ЦСКА продолжает восстановление после травмы вратарь Игорь Акинфеев. Вернулся в общую группу нападающий Максим Воронов.

4 августа, 08:50

«Локомотив» — ЦСКА: личные встречи

В прошлом сезоне «Локомотив» и ЦСКА встречались четыре матча. В РПЛ команды обменялись домашними победами: железнодорожники выиграли со счетом 3:0, армейцы во втором круге взяли реванш — 3:1.

В Кубке страны на групповой стадии ЦСКА одержал две победы: домашнюю со счетом 2:1, выездную — в серии пенальти (0:0, пенальти 4:2).

4 августа, 08:40

Результаты ЦСКА на старте сезона

Команда Игдисамова в чемпионате набрала четыре очка из шести возможных. В первом туре РПЛ ЦСКА на своем поле одержал волевую победу над «Балтикой» (2:1), а затем красно-синие, также дома, сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

4 августа, 08:30

Результаты «Локомотива» на старте сезона

Команда Галактионова на старте сезона в двух первых турах РПЛ набрала 1 очко. Сперва «Локомотив» дома упустил победу над «Ахматом» (1:1), а затем на выезде уступил махачкалинскому «Динамо» (1:2).

4 августа, 08:20

Где смотреть трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА

Матч «Локомотива» с ЦСКА в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию дерби.

4 августа, 08:10

Дата, место и время начала матча «Локомотив» — ЦСКА

Матч команд Михаила Галактионова и Дмитрия Игдисамова состоится во вторник, 4 августа, в Москве на «РЖД Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

4 августа, 08:00

Во вторник, 4 августа, в матче 1-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России сыграют «Локомотив» и ЦСКА.

Московские команды по-разному начали сезон в РПЛ, но что их объединяет — результативная игра в атаке и не самая надежная оборона.

«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:2), показав в обоих матчах не самый качественный футбол. ЦСКА в 1-м туре чемпионата показал характер в матче с «Балтикой» (2:1), а во втором туре упустил победу над «Крыльями Советов» (1:1).

«Локомотив» и ЦСКА играли в товарищеском матче три недели назад. 14 июля красно-зеленые победили на «РЖД Арене» со счетом 1:0 за счет гола Максима Ненахова, в начале второго тайма Жерзино Ньямси получил красную карточку за фол на Лусиано Гонду.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Локомотив» — ЦСКА. Присоединяйтесь!

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