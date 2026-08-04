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4 августа, 22:55
ЦСКА по пенальти победил «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка
Московское дерби в пути РПЛ FONBET Кубка России.
В следующем матче турнира ЦСКА 18 августа примет «Акрон» (0 очков), а «Локомотив» в этот день на выезде сыграет с «Ростовом» (3 очка).
ЦСКА победил «Локомотив» на старте Кубка России
Вот и все! Матч окончен! Футболисты «Локомотива» в домашнем матче первого тура Пути РПЛ Кубка России проиграли ЦСКА в серии пенальти со счетом 4:5. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. По голу забили Матеус Рейс и Александр Сильянов. Красно-синие получили два очка, а красно-зеленые — одно.
4:3 — Батраков пробил низом по центру. Бориско устремился в угол и пропустил под ногой.
Обляков в ответ также точен — 1:1. Это был удар в правую девятку. Лантратов не угадал.
Морозов первым исполнил пенальти — гол. В правый от себя нижний угол пробил Евгений. Бориско не угадал.
«Локомотив» и ЦСКА не выявили победителя в основное время
90+6-я минута. 1:1 — итог основого времени матч. Матеус Рейс и Александр Сильянов обменялись результативными ударами.
90+5-я минута. Хозяева еще и вперед несутся. Пиняев активничает — очередной угловой заработан.
90+4-я минута. Теперь маячит серия 11-метровых. ЦСКА не удержал минимальный перевес.
Сильянов сравнял счет в дерби «Локомотива» с ЦСКА
90+3-я минута. ГООООЛ! 1:1. Пиняев ударом издали не без помощи рикошета попал в штангу, а затем Сильянов оперативно добил.
90+2-я минута. Перекладина! Пиняев исполнил стандарт и попал в каркас ворот. Потом, уже после подбора, было падение Батракова в штрафной после стыка с Лукиным. Пенальти нет!
90+1-я минута. Пять минут добавлено ко второму тайму. Пока же команды разговаривают, толкаются — готовятся к опасному стандарту.
90-я минута. Баринов получил желтую карточку. Видимо, за реакцию. Рефери зафиксировал фол Рейса на Батракове недалеко от штрафной площади.
89-я минута. Лантратов сохранил хозяев в игре — Энрике Кармо отметился крученным ударом в створ.
88-я минута. Морозову показали желтую карточку за срыв потенциально опасной атаки. Поповичу досталось.
85-я минута. Морозов заработал право на довольно опасный штрафной. Обляков сфолил в метрах 25-ти от своих ворот и получил желтую карточку.
84-я минута. Удар Батракова головой из штрафной, но не очень сильный — Бориско сдюжил.
82-я минута. А тем временем на поле вернулся Ненахов. Может быть, был спазм, а не повреждение.
81-я минута. Батраков подключил к атаке Морозова и тот заработал право на угловой справа.
78-я минута. Дальний удар от Пиняева — Бориско не без труда перевел мяч на угловой.
74-я минута. Все! Ненахов наигрался — рухнул на газон. Хозяева будут доигрывать матч вдесятером.
72-я минута. Бориско вступил в игру после удара Пиняева из штрафной. Не застоялся вратарь.
71-я минута. Ненахов на газоне после дуэли с Поповичем. Все замены хозяева произвели, нужно играть через морально-волевые.
70-я минута. Мягкая подача на дальнюю штангу в исполнении Рейса — это не откровение для Морозова.
68-я минута. Батраков в чужой штрафной делал пас пяткой. Эффектно, но не эффективно.
67-я минута. ВАР в игру не включился. Пенальти не будет. Сейчас же дальним ударом отметился Круговой — Лантратов на месте.
66-я минута. Попович получил в лицо от соперника в чужой штрафной. Он требует от рефери пенальти.
64-я минута. Бакаев закручивал мяч на дальнюю штангу — Сильянов до мяча добрался, но угол слишком острый.
63-я минута. Теперь за игру в обороне похвалим Облякова. Он прервал опасный и сильный прострел свежего Пиняева.
62-я минута. Еще и Круговой появился на поле вместе с Кармо. Гайич и Фиров игру покинули.
59-я минута. Бакаев полезен на своей половине поля при стандарте. Он вынудил соперника сфолить.
58-я минута. Отрадно, что мяч не задерживается в центре поля. Сейчас Рейс вырвался на убойную позицию в штрафной, пробил в угол — Лантратов потащил.
55-я минута. Джикия в своей штрафной оставил не у дел Баринова. Рискованно, но чисто.
54-я минута. Толчок со стороны Абдулкадырова зафиксирован. Бакаев пострадал. Право на опасный штрафной получили хозяева.
53-я минута. Шанс у Фирова не хуже, чем у Бакаева! Но и тут неточно! Из штрафной гораздо выше ворот пробил армеец. Бил в касание.
52-я минута. ЦСКА в ответ прибавляет в активности впереди. Глебову впереди не удалось зацепиться за мяч.
50-я минута. Момент с участием Бакаева. После паса Батракова он ворвался в штрафную и пробил в дальний угол — немного не попал.
49-я минута. Сильянов в собственной штрафной самоотверженно принял на себя мяч после удара Баринова.
48-я минута. С атак хозяев стартовал второй тайм. Видимо, Галактионов пообщался с футболистами по душам.
47-я минута. Двойная замена в перерыве у хозяев: вместо Веры и Щетинина появились Карпукас и Еремеев.
ЦСКА после первого тайма обыгрывает «Локомотив»
45+5-я минута. 1:0 — итог первого тайма в пользу красно-синих. В дебюте было много борьбы и мало креатива, к концовке тайма борьбы меньше не стало, но и футбол появился. Один Мусаев пару раз опасно бил в дальний угол. Но забил не он, а Матеус Рейс. ЦСКА пока смотрится предпочтительнее.
45+2-я минута. Карпукас и Еремеев готовятся к выходу на поле. Возможно, уже после перерыва появятся.
45+1-я минута. Бакаев с фланга проник в штрафную и отдал пас под удар Ненахову — неточно.
44-я минута. Сильянов выручил хозяев от второго мяча. Глебов бил почти с 11-метровой отметки — Сильянов вырос на пути мяча на линии ворот.
42-я минута. Пока медики оказывают помощь Джикии после стыка с Мусаевым в дело вступил ВАР. Проверим-проверим, законно ли забит гол?
Матеус Рейс открыл счет в матче ЦСКА с «Локомотивом»
40-я минута. ГОООЛ! 1:0. Стандарт привел к взятию ворот. Мусаев удачно поборолся, Баринов скинул, Лукин пробил, а Рейс добавил у ленточки.
39-я минута. Еще одно единоборство. На этот раз пострадал Фиров после грязных действий Сильянова.
36-я минута. Едва Раков не добрался до мяча после паса Батракова. Первым на мяче оказался Бориско.
35-я минута. До скучающего Бориско докатился мяч. В дебюте мы фиксировали его нервозность, но сейчас ее нет. Нет и ударов по его воротам.
34-я минута. Пас из глубины в направлении Бакаева — нет, Зелимхан до мяча не добирается. Аут в пользу гостей.
33-я минута. 7:0 — соотношение по ударам на данный момент. Атака хозяев статистически бездействует.
32-я минута. Вновь Мусаев метил в дальний угол из штрафной. И снова мимо, правда, на этот раз без рикошета.
30-я минута. Абдулкадыров слева сделал подачу — мяч стал легкой добычей Лантратова.
29-я минута. Продолжается матч. За мяч зацепились армейцы. Джикия эффектно и эффективно применил подкат под Баринова. Аут за ЦСКА.
27-я минута. Алвесу досталось серьезнее. Он держится за голову, но думается, что замена не потребуется.
26-я минута. Повреждение за повреждением. Головами столкнулись Алвес и Морозов. Вновь медики выбегают на поле.
24-я минута. Заморозка в действии — удар в колено получил Руденко в предыдущем эпизоде.
23-я минута. Джикия прервал опасный прострел с фланга. Перед этим в штрафной хозяев столкнулись Глебов и Руденко, железнодорожник пострадал серьезнее.
22-я минута. Удар Фирова из штрафной — Джикия заблокировал. Потом еще Абдулкадыров выстрелил издали — неточно.
21-я минута. Коваленко простреливал справа на Руденко, но у того удар не получился из-за плотной обороны.
21-я минута. После того самого углового Мусаев сделал скидку, однако защита хозяев оперативно подсуетилась.
20-я минута. Кисляк в финальной стадии атаки нашел Мусаева, который пробил в дальний угол — рикошет, будет угловой.
18-я минута. Фол от Баринова — Сильянов оказался на газоне. Пока дело до желтых карточек не дошло.
16-я минута. Джикия выбил мяч на трибуны при попытке Мусаева выбраться на ударную позицию. Морозов напортачил.
16-я минута. Возобновился матч. Разбегался Руденко, пришел в себя и Абдулкадыров. Вроде обошлось.
15-я минута. Руденко хромает. Абдулкадыров также выглядит неважно. Как бы замены не потребовались.
13-я минута. Хозяева отбились от стандарта ЦСКА и разогнали контратаку. На углу штрафной столкнулись Руденко и Абдулкадыров. Оба на газоне.
12-я минута. То ли бил, то ли пасовал Фиров. В любом случае он заработал право на угловой — Джикия заблокировал.
11-я минута. Кисляк навел суету, закинув мяч в чужую штрафную — Джикия и Лантратов не разобрались.
10-я минута. Первый удар в матче. И это не в створ. Рейс бил с линии штрафной. По силе неплохо, но прицел нужно поправить.
9-я минута. Гайич далеко вбрасывает мяч из аута. У него есть мотивация на дерби, нужно завоевывать место в составе.
8-я минута. Руденко оказался во вне игры. Нападающие хозяев постепенно прогреваются.
6-я минута. Ненахов пытался пройти по правому флангу, но далековато от себя мяч отпустил. Аут в пользу гостей.
5-я минута. Мелкий фол со стороны Фирова. Пока у нас игра без ворот. Ничего удивительного для дерби.
3-я минута. Бориско визуально нервничает при перепасовке с защитниками. Лучше выбить мяч за боковую, чем отдать сопернику.
2-я минута. Мусаев оказался на газоне. Это следствие верховой борьбы с Морозовым. Неприятно! Но замена не потребуется.
Дерби «Локомотива» и ЦСКА стартовало
1-я минута. Поехали! Матч на «РЖД Арене» начался. С центра поля мяч в игру ввели футболисты армейского клуба.
Тренеры друг друга поприветствовали, теперь и капитаны обменялись рукопожатиями. Все готово к матчу.
Стартовый состав «Локомотива» на матч с ЦСКА
Стартовый состав: Лантратов, Морозов, Джикия, Ненахов, Сильянов, Коваленко, Щетинин, Вера, Батраков, Раков, Руденко.
Запасные: Веселов, Фассон, Ньямси, Погостнов, Чевардин, Карпукас, Еремеев, Салтыков, Пиняев, Бакаев, Голубев.
Стартовый состав ЦСКА на дерби с «Локомотивом»
Стартовый состав: Бориско, Гайич, Лукин, Абдулкадыров, Рейс, Баринов, Кисляк, Фиров, Алвес, Глебов, Мусаев.
Запасные: Тороп, Баровский, Жоао Виктор, Мойзес, Бандикян, Козлов, Кармо, Попович, Обляков, Круговой, Вакулич, Лусиано.
«Локомотив» — ЦСКА: потери
У «Локомотива» не сыграет форвард Николай Комличенко.
У ЦСКА продолжает восстановление после травмы вратарь Игорь Акинфеев. Вернулся в общую группу нападающий Максим Воронов.
«Локомотив» — ЦСКА: личные встречи
В прошлом сезоне «Локомотив» и ЦСКА встречались четыре матча. В РПЛ команды обменялись домашними победами: железнодорожники выиграли со счетом 3:0, армейцы во втором круге взяли реванш — 3:1.
В Кубке страны на групповой стадии ЦСКА одержал две победы: домашнюю со счетом 2:1, выездную — в серии пенальти (0:0, пенальти 4:2).
Результаты ЦСКА на старте сезона
Команда Игдисамова в чемпионате набрала четыре очка из шести возможных. В первом туре РПЛ ЦСКА на своем поле одержал волевую победу над «Балтикой» (2:1), а затем красно-синие, также дома, сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).
Результаты «Локомотива» на старте сезона
Команда Галактионова на старте сезона в двух первых турах РПЛ набрала 1 очко. Сперва «Локомотив» дома упустил победу над «Ахматом» (1:1), а затем на выезде уступил махачкалинскому «Динамо» (1:2).
Где смотреть трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА
Матч «Локомотива» с ЦСКА в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию дерби.
Дата, место и время начала матча «Локомотив» — ЦСКА
Матч команд Михаила Галактионова и Дмитрия Игдисамова состоится во вторник, 4 августа, в Москве на «РЖД Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.
Во вторник, 4 августа, в матче 1-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России сыграют «Локомотив» и ЦСКА.
Московские команды по-разному начали сезон в РПЛ, но что их объединяет — результативная игра в атаке и не самая надежная оборона.
«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:2), показав в обоих матчах не самый качественный футбол. ЦСКА в 1-м туре чемпионата показал характер в матче с «Балтикой» (2:1), а во втором туре упустил победу над «Крыльями Советов» (1:1).
«Локомотив» и ЦСКА играли в товарищеском матче три недели назад. 14 июля красно-зеленые победили на «РЖД Арене» со счетом 1:0 за счет гола Максима Ненахова, в начале второго тайма Жерзино Ньямси получил красную карточку за фол на Лусиано Гонду.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Локомотив» — ЦСКА. Присоединяйтесь!