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Локомотив — ЦСКА, 4 августа 2026: прогноз, коэффициент и ставка на матч Кубка России — кто выиграет

Сегодня, 12:45

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч Кубка России

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Алексей Батраков (ФК «Локомотив»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» и ЦСКА сыграют в групповом этапе пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27 во вторник, 4 августа. Начало — в 20.45 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз на матч.

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — ЦСКА

Аналитики не смогли выявить явного фаворита матча. На победу каждой из команд в основное время дается одинаковая котировка — 2.60 (вероятность результата — примерно 38%). Ничья доступна за 3.55 (24%).

Мнение экспертов

Спортивный комментатор Константин Генич

«То, как стартовал «Локомотив», все прекрасно видели и понимают, в каком он состоянии и настроении. Я даже не представляю, в каком составе «Локомотив» может выйти на эту встречу. Не думаю, что будет большая ротация, потому что ротировать состав просто не кем. Но кардинальных изменений у Михаила Михайловича Галактионова быть не должно, потому что «Локомотиву» кровь из носу нужна победа, нужны положительные эмоции и какой-то позитив.

У ЦСКА пока главная проблема — нападающие. Что Мусаев выходит, что Гонду — они себя толком показать в составе армейцев не могут. При этом ЦСКА проводит совершенно разные таймы. Во втором тайме, что с «Балтикой», что с «Крыльями», команда как будто выпускала воздух, и уже не было такого движения, как в первой половине встречи. Проблемы в обороне есть и у тех, и у других, надежностью пока не пахнет. Мне кажется, в этом матче, где обе команды хотят одержать победу, стоит ждать забитые мячи», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».

Российский футболист Александр Мостовой

««Локомотив» вроде бы выглядит небольшим фаворитом благодаря домашнему полю, но явного преимущества у него нет. ЦСКА обладает не менее сильным составом и тоже способен добиться результата. Жду равной и результативной встречи. Наиболее вероятные варианты счета — 1:1 или 2:2», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

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