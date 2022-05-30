Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев в разговоре с «СЭ» оценил игру «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1).

— Как вам «Спартак» Ваноли? Они стараются играть ниже, быстро контратаковать в непривычном стиле. Это дает результат сейчас. «Спартак» выиграл долгожданный трофей. Команду много критиковали, но результатом все это закрывается. Конечно, такой «Спартак» мне видеть непривычно. Мне ближе то, как играл «Спартак» в 90-е, особенно учитывая, что я с этими людьми прекрасно знаком: с Титовым, с Аленичевым. Когда играешь с ними, ты сразу понимаешь, что такое настоящий футбол. Победителей не судят. Результат есть, спартаковские болельщики счастливы, их можно только поздравить!

— Вы верите, что когда-то «Спартак» 90-х вернется и станет таким, какой он был?

— Для этого нужно иметь и соответствующих футболистов. Все-таки в «Спартаке» сейчас не так много футболистов, которые готовы к такому футболу. Вот сегодня Игнатов был для меня игроком матча, он показывает что-то отдаленно, но будем уже полноценную предсезонную Ваноли и то, как он будет готовить «Спартак» к следующему сезону. Уже тогда мы увидим полноценно команду, которую делает именно он, — сказал Лихачев «СЭ».