Личка оценил игру Грулева в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал выступление форварда бело-голубых Вячеслава Грулева в матче с «Краснодаром» (4:3) в 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

24-летний нападающий вышел в стартовом составе, отметился дублем в ворота Станислава Агкацева и заработал пенальти, с которого Даниил Фомин открыл счет.

«Когда он играет на позиции нападающего, то здорово забегает за спину защитникам, хорошо использует корпус. А ещё он отлично умеет завершать атаки — и головой, и правой, и левой ногой. Мне очень приятно иметь в команде трёх таких нападающих, которые умеют забивать: Федя на старте сезона отличился дважды, Тюка и Слава забили по три», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

После победы над «Краснодаром» бело-голубые с 4 очками занимают второе место в группе D Кубка России, на два очка отставая от «Спартака». «Динамо» сыграет с красно-белыми в следующем туре турнира. Игра пройдет 29 августа.