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Сегодня, 09:00

Игнатов — о 9 голах в матче с «Пари НН»: «Надо стараться меньше пропускать»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Михаил Игнатов в матче с «Пари НН».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, какой стиль игры нравится ему больше.

«Для меня, как для игрока атаки, много голов — это хорошо. Но надо стараться меньше пропускать. Есть над чем работать. Будем смотреть, разбирать ошибки. Нужно стремиться, чтобы оборона и вратарь играли на ноль. Это тоже важно. Хотя защита всегда начинается с атаки — возможно, мы тоже что-то неправильно делали... В общем, будем разбираться!» — сказал Игнатов «СЭ».

«Спартак» набрал 6 очков и возглавил группу D. «Пари НН» с 2 очками — на втором месте.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Михаил Игнатов в&nbsp;матче против &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. «Много голов — хорошо, но «Спартаку» надо стараться меньше пропускать». Игнатов — об огненном матче в Кубке и детстве
Михаил Игнатов
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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