Игнатов — о 9 голах в матче с «Пари НН»: «Надо стараться меньше пропускать»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о том, какой стиль игры нравится ему больше.

«Для меня, как для игрока атаки, много голов — это хорошо. Но надо стараться меньше пропускать. Есть над чем работать. Будем смотреть, разбирать ошибки. Нужно стремиться, чтобы оборона и вратарь играли на ноль. Это тоже важно. Хотя защита всегда начинается с атаки — возможно, мы тоже что-то неправильно делали... В общем, будем разбираться!» — сказал Игнатов «СЭ».

«Спартак» набрал 6 очков и возглавил группу D. «Пари НН» с 2 очками — на втором месте.