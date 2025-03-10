«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: время начала матча Кубка России, где смотреть трансляцию

«Динамо» Махачкала и «Локомотив» сыграют во втором этапе четвертьфиналов Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 11 марта. Матч на стадионе «Динамо» в Махачкале начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» Махачкала — «Локомотив» можно также в матч-центре нашего сайта.

Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также смотреть четвертьфинал Кубка России можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального эфира).

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

11 марта 2025, 19:00. Динамо (Махачкала)

Махачкалинское «Динамо» заняло третье место в группе А, в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов прошло «Сочи» (1:1, пенальти — 4:3). «Локомотив» финишировал первым в группе В, в 1/4 финала Пути РПЛ железнодорожники уступили московскому «Динамо» (2:2 по сумме двух встреч, пенальти — 3:4).