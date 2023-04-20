Ледяхов заявил, что «Спартак» безобразно провел игру с «Акроном» в FONBET Кубке России

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Ледяхов в оценил игру красно-белых в матче FONBET Кубка России «Акроном» (2:1).

«У меня были негативные эмоции, когда узнал результат. Было обидно за «Спартак», что так безвольно и без настроения отдали эту игру, тем самым вылетев из Кубка России. Это же кубковый турнир. Чемпионат и кубок — два разных соревнования. У «Спартака» могла присутствовать некая недооценка соперника. «Акрон» за это и наказал «Спартак». Красно-белые выглядели безобразно. Теперь «Спартаку» надо выкладываться на 200 процентов в матче с «Краснодаром», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

«Акрон» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где сыграет с «Краснодаром».