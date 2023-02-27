Лантратов — о матче со «Спартаком»: «Наверное, второй гол стал переломным моментом»
Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов прокомментировал поражение в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Спартака» (2:4).
— Не было ощущения, что пенальти будут бить пока не забьют?
— Лично у меня такого ощущения не было.
— Как вы отрабатываете тему с пенальти?
— На этот счет рассуждать неправильно. Пенальти — это пенальти. Просто не повезло.
— У вас один из лучших процентов в лиге?
— Все за счет везения.
— В меньше степени давило то, что шанс на ошибку есть в виде пути регионов?
— Во время игры об этом не думали. Команда выходила и играла на победу. Надо было побеждать, но, к сожалению. Ничего.
— Какой момент был переломным?
— Наверное, второй гол.
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