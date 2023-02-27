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Сегодня, 23:07

Лантратов — о матче со «Спартаком»: «Наверное, второй гол стал переломным моментом»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов прокомментировал поражение в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Спартака» (2:4).

— Не было ощущения, что пенальти будут бить пока не забьют?

— Лично у меня такого ощущения не было.

— Как вы отрабатываете тему с пенальти?

— На этот счет рассуждать неправильно. Пенальти — это пенальти. Просто не повезло.

— У вас один из лучших процентов в лиге?

— Все за счет везения.

— В меньше степени давило то, что шанс на ошибку есть в виде пути регионов?

— Во время игры об этом не думали. Команда выходила и играла на победу. Надо было побеждать, но, к сожалению. Ничего.

— Какой момент был переломным?

— Наверное, второй гол.

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