Джикия: «У «Локо» есть одни из лучших футболистов страны, поэтому на два гола они наиграли»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия назвал причину двух пропущенных голов в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (4:2, 5:2 — общий счет).

— Несмотря на победу, пропустили два гола. «Локомотив» создавал какие-то проблемы или два мяча — индивидуальная заслуга Миранчука?

— Миранчук, Пиняев, Глушенков, Баринов, Дзюба — это игроки сборной, качественные футболисты. Это одни из лучших футболистов страны, поэтому на два гола «Локомотив» наиграл. Миранчук, конечно же, молодец. Я за него рад, мы с ним в отличных отношениях. Но мы забили четыре, победили и пошли дальше. Это самое главное. В первом голе немного не хватило, чтобы помешать Миранчуку пробить.

— «Зенит» говорит, что он — самый популярный клуб России. Можешь с этим поспорить?

— Какое отношение это имеет к сегодняшней игре?