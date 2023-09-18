Кутузов считает, что 2DROTS могут обыграть «Химки» в FONBET Кубке России

Бывший нападающий 2DROTS Сергей Кутузов поделился ожиданиями от встречи медийной команды с «Химками» в рамках 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

«Из всех команд, которые могли быть, лично для меня «Химки» — середняк. Это не фаворит первой лиги, который способен решать задачи, но и не аутсайдер. Это середнячок, хорошая, плотная команда с качественным составом. Поэтому считаю, что шансы пройти у «дротов» есть, но фаворитом в этом матче будут «Химки», так как это профессиональный клуб с профессиональной подготовкой», — цитирует Кутузова «Газета.Ru».

4 сентября 2DROTS одержали победу над кировским «Динамо» (2:0) в 1/64 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:0).

Матчи 4-го раунда пройдут в период с 26 по 28 сентября.