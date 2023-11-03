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Сегодня, 10:53

Кечинов: «Спартаку» в матче с «Локомотивом» будет очень сложно реабилитироваться после неудач»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился впечатлениями от матча ФОНБЕТ Кубка России против «Краснодара» (2:3).

— Раньше с такими моментами, как отмененный пенальти Соболева, как-то не сталкивались, но, видимо, есть правила, — приводит слова Кечинова «РБ Спорт». — Но игра в целом как болельщику мне очень понравилась. Было очень много моментов, игры на три. Пять мячей забили, а еще мячей шесть-семь не забили. Так что было зрелищно. Ну а как болельщик «Спартака», конечно, не могу не отметить проблемы в обороне, которые как были, так никуда и не деваются. Команда пропускает постоянно по два-три мяча... С такой игрой на что-то серьезное рассчитывать очень сложно.

— А ведь, казалось бы, результат не довлел, можно было бы расслабиться и играть в свое удовольствие?

— Да, в таких играх, в которых не надо что-то глобальное решать, команды показывают свою лучшую игру. Потому что результат не довлеет, футболисты выходят раскрепощенные, можно показать свой лучший футбол. Но вот уже два матча на кубок, в которых не стоят задачи: и с «Динамо» вообще провальная игра, с «Краснодаром» хоть в атаке показали себя неплохо, создавали, созидали...

— В воскресенье матч с «Локомотивом». Чего можно ожидать от нее?

— Будет другой состав, это однозначно. Задачи никто не отменял, тем более после двух поражений, особенно после чувствительной неудачи в Воронеже... Есть возможность немного реабилитироваться.

— Думаете, с нынешним «Локо» это возможно?

— Очень сложно будет, очень сложно. Потому что «Локомотив» набрал неплохой ход, те игроки, которые должны были заявить о себе как о лидерах, начинают проявлять себя. Командная игра начинает вырисовываться. Я думаю, матч будет интересным, но, повторюсь, сложным для «Спартака».

— Особенно если в составе опять не будет Промеса?

— Да, это большая проблема. Потому что, когда что-то тяжело складывается, игра не идет, в таких моментах Промес всегда брал на себя бремя лидерства. И своей игрой в нужный момент тащил «Спартак», забивал, переламывал ситуацию. Его сейчас нет, и некому это бремя лидерства на себя взять. Вчера вроде бы Соболев неплохо выглядел, но, если бы был еще и Промес, у «Спартака» все бы выглядело поинтереснее.

«Спартак» после 13 матчей занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 20 очков.

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 5 ноября и начнется в 19:30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-v-matche-s-lokomotivom-spartaku-budet-ochen-slozhno-reabilitirovat-sya-posle-neudach/
Валерий Кечинов
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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