Кубок России: расписание матчей 23 августа в Пути регионов

23 августа, в среду, пройдут матчи второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

«СЭ» публикует расписание и время начала игр по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» покажет бесплатно в прямом эфире видеотрансляции игр «Динамо Вологда» — «Спартак Кострома», «Муром» — 2DROTS.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей с самыми интересными событиями.

Расписание матчей 23 августа в Пути регионов Кубка России

13:00. «Динамо Брл» — «Новосибирск».

Онлайн-трансляция

14:00. «Чертаново» — «Динамо Кир»

Онлайн-трансляция

14:00. «Химик-Август» — «Зенит Пн»

Онлайн-трансляция

14:00. «Иркутск» — «Динамо Вл»

Онлайн-трансляция

16:00. «Легион Динамо» — «Победа»

Онлайн-трансляция

16:00. «Уфа» — «Носта»

Онлайн-трансляция

16:30. «Динамо Вг» — «Спартак Кс»

Онлайн-трансляция

17:00. «Квант» — «Калуга»

Онлайн-трансляция

17:00. «Луки-Энергия» — «Волга Тв»

Онлайн-трансляция

17:00. «Машук-КМВ» — «Биолог-Новокубанск»

Онлайн-трансляция

17:00. «Салют Бл» — «Авангард К»

Онлайн-трансляция

17:00. «СКА Р/Д» — «Чайка»

Онлайн-трансляция

18:00. «Динамо Ставрополь» — «Спартак Нч»

Онлайн-трансляция

18:00. «Металлург Лп» — «Форте»

Онлайн-трансляция

18:00. «Дружба М» — «Кубань Холдинг»

Онлайн-трансляция

18:00. «Спартак Тм» — «Динамо Бр»

Онлайн-трансляция

18:00. «Торпедо Вл» — «Химик Дз»

Онлайн-трансляция

18:00. «Университет» — «Волга Ул»

Онлайн-трансляция

19:00. «Динамо СПб» — «Звезда СПб»

Онлайн-трансляция

19:00. «Муром» — 2DROTS

Онлайн-трансляция

19:00. «Пересвет» — «Велес»

Онлайн-трансляция

19:00. «Знамя Труда» — «Зоркий»

Онлайн-трансляция

С начала августа до ноября проводится шесть раундов плей-офф Пути регионов — с 1/256 финала до 1/8 финала, каждая стадия — из одного матча.

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