«Текстильщик» — о победе над «Амкалом» в FONBET Кубке России: «Убийцы медиафутбола»
Пресс-служба «Текстильщика» в шутку высказалась о победе команды над «Амкалом» (0:0, пенальти 4:3) в 1/16 финала Кубка России.
«Убийцы медиафутбола», — прокомментировала результат пресс-служба ивановского клуба.
В прошлом розыгрыше FONBET Кубка России «Текстильщик» обыграл другую медиакоманду — 2Drots (1:1, пенальти 5:3).
В 1/8 финала турнира «Текстильщик» встретится с победителем матча «Динамо» Вологда — «Спартак» Кострома.
Источник: ФК «Текстильщик»
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