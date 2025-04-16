Фомин — о матче с «Зенитом»: «Игра была хорошая. Если так продолжим, то все будет хорошо»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин ответил на вопрос о предстоящем матче против «Спартака» во втором этапе 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России.

— Следующий соперник — «Спартак», что думаете о предстоящей встрече?

— Если бы прошли, то был бы «Зенит» — тоже хорошая команда. Но я хочу сделать акцент на игре, она была хорошая. Если так продолжим, то все будет хорошо. Если хотим побеждать, то надо забивать.

— Гладышев сыграл не совсем удачно, согласны?

— Гладышев провел хороший матч, он помогал в обороне, сохранял мячи. Пусть продолжает в том же духе.

В среду, 16 апреля, «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России и по сумме двух встреч (1:2, 0:0) опустилось в нижнюю сетку турнира. Игра бело-голубых со «Спартаком» во втором этапе 1/2 финала пути регионов состоится 29 апреля-1 мая.