Кубок России, результаты и видео голов 6-го раунда Пути регионов: «Торпедо» обыграло «Кубань Холдинг», «Факел» уступил «Арсеналу» и другие матчи
Матчи 6-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России
Во вторник, 28 октября, «Челябинск» проиграл «КАМАЗу» (0:0, пенальти — 3:4).
В среду, 29 октября, «Торпедо» победило «Кубань Холдинг» (1:1, пенальти — 3:1).
В четверг, 30 октября, «Уфа» уступила «Нефтехимику» (1:1, пенальти — 1:3), «Факел» проиграл «Арсеналу» (2:3).
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