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30 октября 2025, 21:30

Кубок России, результаты и видео голов 6-го раунда Пути регионов: «Торпедо» обыграло «Кубань Холдинг», «Факел» уступил «Арсеналу» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матчи 6-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России

Во вторник, 28 октября, «Челябинск» проиграл «КАМАЗу» (0:0, пенальти — 3:4).

В среду, 29 октября, «Торпедо» победило «Кубань Холдинг» (1:1, пенальти — 3:1).

В четверг, 30 октября, «Уфа» уступила «Нефтехимику» (1:1, пенальти — 1:3), «Факел» проиграл «Арсеналу» (2:3).

FONBET Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд.
28 октября 2025, 16:30. Центральный (Челябинск)
Челябинск
0:0
КАМАЗ

FONBET Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд.
29 октября 2025, 19:30. Арена Химки (Химки)
Торпедо
1:1
Кубань Холдинг

FONBET Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд.
30 октября 2025, 17:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:1
Нефтехимик
FONBET Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд.
30 октября 2025, 19:30. Факел (Воронеж)
Факел
2:3
Арсенал

Кубок России-2025/26: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
Календарь матчей турнира

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