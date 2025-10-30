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30 октября 2025, 21:27

«Арсенал» победил «Факел» в Кубке России благодаря голу на 90-й минуте

Руслан Минаев
Фото ФК «Арсенал»

«Арсенал» на выезде победил «Факел» в матче шестого раунда пути регионов FONBET Кубка России — 3:2.

У гостей мячи забили Юрий Журавлев (автогол), Игорь Горбунов и Данил Липовой, который отличился на 90-й минуте. У хозяев отметились Николай Гиоргобиани и Нури Абдоков.

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Гунько был удален в начале матча. На 12-й минуте специалист получил две желтые карточки подряд.

«Арсенал» вышел в плей-офф пути регионов. Клуб из Тулы в первом этапе 1/4 финала сыграет с «Рубином». «Факел» завершил выступление в турнире.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд.
30 октября 2025, 19:30. Факел (Воронеж)
Факел
2:3
Арсенал
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ФК Арсенал (Тула)
ФК Факел (Воронеж)
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