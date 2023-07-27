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Сегодня, 23:07

Абаскаль объяснил, почему предпочел Мозесу Игнатова в матче с «Краснодаром»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы над «Краснодаром» (2:1) в первом туре группового этапа FONBET Кубка России объяснил, почему оставил нигерийского полузащитника Виктора Мозеса за скамейке запасных.

— У нас достаточно много игр — в этом есть правда. Но дело и в другом. На поле у игроков есть возможность проявить себя. И сейчас я говорю конкретно о Михаиле Игнатове. За те минуты, что он провел в прошлом матче, он доказал, что имеет право выйти в стартовом составе. Это лишь пятый матч с начала нашей подготовки к сезону, включая товарищеские. Нужно многих оценить, многих посмотреть. И никому место в стартовом составе не гарантировано, — сказал Абаскаль на пресс-конференции.

В матче первого тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2) Мозес вышел в стартовом составе «Спартака» и открыл счет в добавленное к первому тайму время. Игнатов вышел вместо Мозеса на 72-й минуте встречи и отдал голевую передачу Даниилу Хлусевичу в компенсированное ко второму тайму время. В матче с «Краснодаром» Игнатов голевыми действиями не отметился и покинул поле на 61-й минуте. Мозес же на поле так и не вышел.

Виктор Мозес
Михаил Игнатов
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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