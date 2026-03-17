Руководство и сотни болельщиков ЦСКА не попали на матч с «Краснодаром» из-за закрытия аэропорта

Руководство и часть болельщиков ЦСКА не сумели прибыть на ответный матч армейцев с «Краснодаром» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России, сообщил в своем Telegram-канале комментатор Михаил Моссаковский.

Это произошло из-за закрытия аэропорта в Краснодаре утром 17 марта. Самолет с Моссаковским сел в Ставрополе, откуда он добирался на автомобиле.

Также комментатор сообщил, что другие самолеты, которые направлялись в Краснодар, сели в Нальчике, Грозном и Минеральных Водах, откуда нельзя было успеть доехать на матч. В их число попал рейс, которым на игру добиралось руководство ЦСКА.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи. Первый матч завершился победой ЦСКА (3:1).

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17 марта, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

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