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«Краснодар» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Краснодар» сыграет с ЦСКА в Кубкк России 31 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Эдуард Сперцян (ФК «Краснодар»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Краснодар» и ЦСКА сыграют в матче 1-го тура группы С пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 31 июля. Игра состоится на «Арене Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 21.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция матчей игрового дня Кубка России. За ключевыми событиями встречи «Краснодар» — ЦСКА можно следить в матч центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Календарь в актуальном виде и результаты доступны в разделе лиги на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
31 июл, 21:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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