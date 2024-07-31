«Краснодар» и ЦСКА сыграют в матче 1-го тура группы С пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 31 июля. Игра состоится на «Арене Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 21.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция матчей игрового дня Кубка России. За ключевыми событиями встречи «Краснодар» — ЦСКА можно следить в матч центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Календарь в актуальном виде и результаты доступны в разделе лиги на нашем сайте.

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