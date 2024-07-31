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Наумов: «Локомотив» пока не показывает целостной такой игры с большим запасом прочности»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от старта «железнодорожников» в FONBET Кубке России по футболу. Красно-зеленые победили Ростов со счетом 1:0.

— Скрашивает ли этот выигрыш впечатление от не очень яркого старта сезона в РПЛ? Особо не скрашивает, потому что «Ростов» — то вышел вторым составом, скажем так, больше второй, чем первый состав, поэтому это не может скрасить. С другой стороны, игра получилась хорошая, «Локомотив» в боевом составе был и заслуженно победил. Мне понравилось, как «Локомотив» играл, но, знаете, все равно целостной такой игры с большим запасом прочности, которая бы позволяла говорить о том, что в чемпионате России «Локомотив» будет выглядеть солидно, пока еще нет, — сказал Наумов

Источник: РБ Спорт
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Николай Наумов
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