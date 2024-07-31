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Сегодня, 20:00

«Краснодар» — ЦСКА: стартовые составы на матч Кубка России

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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Стали известны стартовые составы «Краснодара» и ЦСКА на матч 1-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Краснодар»: Агкацев, Олусегун, Кайо, Арутюнян, Эктов, Кастаньо, Ленини, Козлов, Батчи, Мозес, Кордоба.

Запасные: Дюпин, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Черников, Газинский, Виктор Са, Кривцов, Сперцян, Смолов.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Роша, Агапов, Лукин, Мойзес, Бистрович, Кисляк, Глебов, Койта, Давила.

Запасные: Акинфеев, Боков, Келвен, Дивеев, Круговой, Чурилов, Бандикян, Жемалетдинов, Обляков, Мусаев, Шуманский, Гайч.

Игра пройдет на «Арене Краснодар», начало — в 21.00 мск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляция встречи.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
31 июл, 21:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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