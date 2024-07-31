«Краснодар» — ЦСКА: стартовые составы на матч Кубка России
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и ЦСКА на матч 1-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Краснодар»: Агкацев, Олусегун, Кайо, Арутюнян, Эктов, Кастаньо, Ленини, Козлов, Батчи, Мозес, Кордоба.
Запасные: Дюпин, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Черников, Газинский, Виктор Са, Кривцов, Сперцян, Смолов.
ЦСКА: Тороп, Гайич, Роша, Агапов, Лукин, Мойзес, Бистрович, Кисляк, Глебов, Койта, Давила.
Запасные: Акинфеев, Боков, Келвен, Дивеев, Круговой, Чурилов, Бандикян, Жемалетдинов, Обляков, Мусаев, Шуманский, Гайч.
Игра пройдет на «Арене Краснодар», начало — в 21.00 мск.
«СЭ» проведет онлайн-трансляция встречи.
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